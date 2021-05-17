Минчанин хранил в доме своего деда марихуану, пистолет, самогонный аппарат и брагу

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин хранил в доме своего деда под Молодечно марихуану, пистолет, самогонный аппарат и брагу. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

"В милицию поступила информация, что в одном из домов в деревне Новая Молодечненского района приезжий минчанин занимается изготовлением самогона. По прибытии правоохранителей по указанному адресу данная информация подтвердилась", - рассказали в УВД.

Как выяснилось, в гости к местному жителю в деревню приехал 26-летний внук из Минска. На момент визита сотрудников РОВД парня дома не оказалось. В ходе осмотра комнаты, в которой проживал молодой человек, милиционеры обнаружили самогонный аппарат, который располагался на электроплитке, и две пластмассовые емкости объемом по 25 л с брагой. Правоохранители изъяли 50 л полуфабриката и оборудование, предназначенное для производства горячительных напитков.

Кроме того, в комнате самогонщика сотрудники милиции нашли целый "арсенал" - пневматический пистолет, электрошокер и металлическую рогатку, а также пластиковый контейнер с растительным веществом зеленого цвета и приспособление для курения наркотиков со следами нагара. После экспертизы было установлено, что в контейнере находилась марихуана.

Безработного минчанина оперативники задержали в столичном аэропорту - тот хотел улететь в Украину с последующим переездом в Польшу. По словам фигуранта, все изъятое предназначалось для личных нужд. По факту незаконного хранения наркотических веществ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК, санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях на территории Минска.-0-