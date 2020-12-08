Минчанин и четверо жителей Брестской области обвиняются в незаконном обороте наркотиков

8 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области завершили расследование уголовного дела в отношении пяти участников организованной преступной группы, которые обвиняются в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления СК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

В организованную преступную группу входили пять человек - 27-летний житель Минска и четверо жителей Брестской области (трое мужчин 22 и 23 лет и 20-летняя девушка). В обязанности минчанина входили транспортировка в страну из-за границы наркотиков и психотропов, их расфасовка и размещение в тайниках на территории различных регионов страны. Остальные члены группы получали от интернет-магазина информацию о тайниках с крупными партиями запрещенных веществ, забирали их оттуда, расфасовывали на более мелкие партии или разовые дозы, а затем вновь раскладывали по тайникам на территории Брестской области.

Благодаря анализу информации, содержащейся в памяти мобильных устройств, установлено более 1,5 тыс. тайников с наркотиками и психотропами. Правоохранители обнаружили более 300 из них, из которых изъято свыше 600 г запрещенных к обороту веществ. Также во время личного обыска у минчанина было обнаружено и изъято более 2,5 кг особо опасных психотропов.

Действия жителя столицы квалифицированы по ч.4 ст.328 (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере, совершенные организованной группой) и ч.3 ст.328-1 (незаконное перемещение через границу особо опасных психотропных веществ, в крупном размере, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса. Четверо других фигурантов обвиняются по ч.4 ст.328.

Ко всем обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-