Минчанин из-за ревности убил знакомого. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Вечером 6 августа в милицию поступил звонок: в одном из домов на улице Илимской нанесли ножевое ранение мужчине. В считанные минуты на место был направлен ближайший наряд милиции и следственно-оперативная группа.
"На место преступления незамедлительно выбыли и сотрудники патрульно-постовой службы милиции Заводского РУВД Минска, которые в соседнем дворе по горячим следам задержали причастного к преступлению мужчину. Им оказался ранее судимый 35-летний неработающий минчанин. По заключению медосвидетельствования, степень опьянения которого составила 3 промилле", - рассказали в ГУВД.
Выяснилось, что минчанин приревновал свою сожительницу к 41-летнему ранее судимому знакомому. На этой почве возникла ссора, в ходе которой фигурант нанес три удара ножом в область груди. После чего скрылся.Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за убийство.-0-