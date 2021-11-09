Минчанин на улице ударил кулаком двух незнакомок

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Фрунзенское РУВД Минска поступило сообщение о том, что неизвестный беспричинно ударил двух незнакомок на улице недалеко от станции метро "Каменная горка". Прибывшие милиционеры задержали парня. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Оперативники отдела уголовного розыска установили, что в тот день 25-летний молодой человек в кафе проводил время с подругой, но между ними произошла ссора. Позже он рассказал, что после непростого разговора обиделся на всех женщин и решил выместить злость на первой встречной: ударил девушку в живот. Ее подруге, которая поспешила на помощь, фигурант попал кулаком в лицо. Затем он направился в сторону гипермаркета, где его и задержали сотрудники милиции", - рассказали в ГУВД.

Известно, что молодой человек был пьян.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело за хулиганство. К слову, ранее он уже был судим по аналогичной статье.-0-