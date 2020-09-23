Минчанин нашел банковскую карту и потратил более Br17 тыс.

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске оперативники по борьбе с киберпреступлениями задержали 25-летнего местного жителя по подозрению в преступлении против собственности. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Выяснилось, что молодой человек нашел чужую банковскую карту в подземном переходе на выходе из метро. Пластик оказался бесконтактным, с возможностью неограниченного количества платежей. Минчанин пользовался находкой в течение двух недель, в результате чего ее владелец лишился более Br17 тыс. Чужие деньги были потрачены на игрушки для ребенка, украшения, туалетную воду и поход супруги в салон красоты.

Партизанским РУВД Минска дана правовая оценка действиям задержанного, возбуждено уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники. Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Правоохранители отмечают, что проблема хищения денег с банковских карт не теряет актуальности. С начала года в столице совершено около 2 тыс. хищений с использованием компьютерной техники. При этом в 99% случаев преступления совершаются бесконтактным способом.

В управлении "К" МВД напомнили о некоторых правилах кибербезопасности: не передавайте собственную банковскую карту посторонним лицам, храните в секрете PIN-код и не пишите его на самих картах либо бумагах, хранящихся с картой; для отслеживания перемещения денежных средств по карт-счету устанавливайте на свой смартфон смс-оповещение и уведомление о проведенных операциях по карте; не сообщайте третьим лицам срок действия карты, на кого она зарегистрирована и трехзначный код, расположенный на ее обратной стороне.-0-