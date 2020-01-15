Минчанин незаконно продавал красную икру

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Фрунзенского РУВД Минска задержали жителя столицы, который незаконно реализовывал красную икру, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя РУВД Светлану Мостыка.

Правоохранителям стало известно, что минчанин публикует информацию о продаже икры в одной из соцсетей. Его задержали возле одного из торговых центров в Минске, где он реализовывал икру без специального разрешения. Обнаружено и изъято около 3 кг товара. Документов, подтверждающих его происхождение и качество, у мужчины не было.

Задержанным оказался 27-летний житель столицы, работающий директором в одном из столичных предприятий. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Действия минчанина квалифицированы как незаконная предпринимательская деятельность.-0-