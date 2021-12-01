1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин облил краской и поджег дом брата. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В минувшую субботу в милицию поступило сообщение о том, что на столичной улице горит жилой дом. Сотрудники уголовного розыска Центрального РУВД незамедлительно выехали на место происшествия и установили, что поджог совершил 32-летний минчанин", - рассказали в ГУВД.

Как пояснил задержанный, распивая спиртные напитки, он выгуливал собаку. По дороге решил зайти в гости к брату. Подойдя к дому, минчанин постучал в дверь, однако на стук никто не вышел. Мужчина разозлился и, увидев на крыльце дома банку с краской, разлил ее по всему периметру веранды. После чего, выкурив сигарету, бросил ее туда же и ушел.

Сумма ущерба составила более Br1 тыс. Известно, что минчанин ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества.-0-