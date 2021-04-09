Минчанин обманул более ста человек на Br100 тыс., пообещав им участие в реалити-шоу

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин обманул больше ста человек на Br100 тыс. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

8 апреля оперативники витебского управления ГУБОПиК задержали 42-летнего жителя столицы, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. С 2016 года он находился в межгосударственном розыске. Мужчина обманул более 100 человек, пообещав им участие в различных реалити-шоу. Желающие лишились в общей сложности более Br100 тыс. Заполучив деньги, организатор отказался от своих обязательств, а когда в отношении него возбудили уголовное дело за мошенничество, скрылся в России.

Недавно фигурант вернулся в Беларусь и стал активно участвовать в уличных протестах в Минске. Кроме того, в сети он призывал к блокированию дорог, забастовкам на предприятиях и другим деструктивным действиям.-0-