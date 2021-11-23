Минчанин организовал нарколабораторию по выращиванию конопли

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нарколабораторию по производству марихуаны обнаружили в одной из столичных квартир сотрудники УНиПТЛ КМ УВД Миноблисполкома совместно с оперативниками Ленинского РУВД Минска. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"40-летний минчанин по месту жительства оборудовал помещение, специально приспособленное для выращивания наркосодержащих растений. К работе мужчина подошел со всей ответственностью. Растения выращивал в гроубоксах, оборудованных вытяжкой, вентилятором, системой освещения и увлажнения", - рассказали в УВД.

Во время осмотра квартиры обнаружено и изъято более 490 г опасного наркотического вещества - марихуаны, 12 горшков с грунтом и коноплей, 14 емкостей с удобрением, два брикета грунта, весы, измельчитель и другие приспособления.

Ранее фигурант к уголовной ответственности не привлекался, является безработным.

Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-