Минчанин организовал в квартире нарколабораторию

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичного наркоконтроля при силовой поддержке ОМОНа задержали 49-летнего мужчину, который у себя в квартире организовал помещение для выращивания и изготовления наркотика. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Минчанин в своей квартире соорудил нарколабораторию: установил электрические лампы, систему вентиляции и следил за уровнем влажности. В ходе осмотра изъято более 200 г марихуаны, а также полимерные емкости с почвой, удобрения, таймеры, электрические лампы, приспособление для измельчения. В ходе дальнейших разбирательств установлено, что на своем приусадебном участке под Минском задержанный выращивал коноплю. Обнаружено и изъято 16 кустов растения. Мужчина пояснил, что выращивал и изготавливал наркотик для личного употребления", - рассказали в ведомстве.

Ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичные преступления. Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-