Минчанин передал персональные данные не менее 660 граждан деструктивным Telegram-каналам

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин передал персональные данные не менее 660 работников прокуратуры и Комитета государственного контроля администраторам деструктивных Telegram-каналов. Генеральная прокуратура направила уголовное дело в отношении него в суд, сообщили БЕЛТА в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры.

Жителю столицы инкриминированы незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных, пособничество в разжигании иной социальной вражды и розни, а также пособничество в угрозе насилием в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, а также иного лица, выполняющего общественный долг.

"Согласно материалам дела минчанин в связи со своей трудовой деятельностью имел доступ к служебной информации, в которой содержались личные и персональные данные конкретных должностных лиц государственных органов. Обвиняемый ознакомился с публикациями ряда Telegram-каналов с персональными данными госслужащих и иных должностных лиц. Осознавая, что деятельность подобных сообществ направлена на дискредитацию действующей власти, разжигание социальной розни, вражды, подстрекательство к преступлениям, он передал администраторам этих ресурсов сведения о частной жизни не менее 660 работников прокуратуры и Комитета государственного контроля. После опубликования личных данных потерпевших в их адрес стали поступать угрозы применения насилия к ним и их близким, а также публичные оскорбления", - рассказали в Генпрокуратуре.

Изучение уголовного дела показало, что расследование по нему проведено всесторонне, полно и объективно, отметили в Генпрокуратуре. Действия обвиняемого верно квалифицированы по чч.1, 2 ст.203-1, ч.6 ст.16 и ч.3 ст.130, ч.6 ст.16 и ч.1 ст.366 УК, что подтверждено совокупностью собранных доказательств. Избранную ранее меру пресечения в виде заключения под стражу, направляя дело в суд, оставили без изменения.-0-