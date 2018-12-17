Минчанин по фиктивной справке пытался получить отсрочку от армии

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отношении призывника, который представил в военный комиссариат фиктивную справку об обучении, возбуждено уголовное дело, сообщила БЕЛТА официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена Свиридова.

В феврале 25-летний житель столицы, будучи годным к прохождению воинской службы, призывался в военный комиссариат по месту жительства. В качестве основания для отсрочки молодой человек представил справку о том, что он является студентом российского университета. Позже была получена информация о том, что парень в этом университете не учится.

В ходе проверочных мероприятий сотрудники уголовного розыска Центрального РУВД Минска установили, что молодой человек получил справку по личной договоренности в одном из университетов России. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.380 (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков) УК.-0-