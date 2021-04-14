14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин под видом благотворительности зарабатывал деньги - он привлечен к ответственности. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Оперативники БЭП Минской области установили, что в августе прошлого года 34-летний минчанин организовал фонд по доставке продуктов "пострадавшим от репрессий". Автор стартапа заявлял, что ничего не зарабатывает на этом, все средства идут исключительно на закупку товаров. Специально был создан сайт, где любой желающий мог оставить заказ и оплатить продуктовый набор, указав при этом адрес доставки", - рассказали в МВД.

Борцы с экономическими преступлениями выяснили, что заверения в бескорыстии оказались не более чем ложью. Так, на своем сайте он указывал максимальную рыночную стоимость продуктов, а на самом деле ждал, когда наберется большое количество заказов, чтобы потом купить их существенно дешевле, по оптовым ценам. Разницу клал себе в карман. Когда же ажиотаж спал и количество клиентов стало мизерным, пошли единичные заказы, предприимчивый минчанин перестал получать выгоду и сайт закрыл.

По результатам проведенных УБЭП УВД проверок мужчину привлекли к административной ответственности за незаконную организацию и участие в деятельности фонда, не прошедшего в установленном порядке государственную регистрацию.-0-