Минчанин получил 3,5 года колонии за сопротивление сотруднику милиции

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Минска вынес приговор мужчине, оказавшему сопротивление сотруднику милиции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорсуда.

Обвиняемый признан виновным в сопротивлении сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия. Он приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как ранее сообщили в Следственном комитете, днем 13 сентября на улице Мельникайте в Минске проходили несанкционированные массовые мероприятия. Неизвестные при задержании оказали активное сопротивление сотруднику милиции - удерживали его за форменное обмундирование, повалили на землю и нанесли удары по различным частям тела. Один из них, 34-летний минчанин, был задержан.

По информации пресс-службы суда, неизвестные ударили сотрудника органов внутренних дел не менее пяти раз руками и ногами. При этом уточняется, что "обвиняемый нанес не менее одного удара рукой по туловищу потерпевшего".-0-