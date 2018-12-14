Минчанин получил 6,5 года лишения свободы за переделку зимбабвийских долларов в евро

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. 62-летний мужчина переделывал зимбабвийские доллары в евро. Судом Центрального района Минска за мошенничество ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 6,5 года с конфискацией имущества. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Как сообщалось, в феврале работница ЖЭУ в подвале дома по Партизанскому проспекту обнаружила пакет с деньгами. Женщина принесла его домой и сообщила в милицию. В пакете было более 260 вышедших из оборота купюр - зимбабвийские доллары, сербские динары, российские рубли. В них, согласно экспертным исследованиям, были внесены изменения. Правоохранители выяснили, что к изготовлению фальшивок причастен 62-летний минчанин.

Центральным (г.Минска) районным отделом Следственного комитета в отношении жителя столицы было возбуждено уголовное дело. По информации правоохранителей, он неоднократно сбывал гражданам фальшивые деньги. Дома у мужчины обнаружили сербские динары и вышедшие из обращения зимбабвийские доллары с идентификационными признаками подделки. В банкнотах было изменено наименование валюты на евро.-0-