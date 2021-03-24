Минчанин после совместного застолья избил и ограбил нового знакомого

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска Центрального РУВД Минска при проведении комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержали мужчину, который с применением насилия похитил мобильный телефон и Br300 у посетителя одного из столичных увеселительных заведений. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В милицию обратился житель столицы, который рассказал, что новый знакомый с применением насилия завладел принадлежащими заявителю мобильным телефоном и денежными средствами, после чего скрылся в неизвестном направлении", - рассказали в ГУВД.

Оперативники по подозрению в совершении преступления задержали 53-летнего жителя столицы. Выяснилось, что задержанный, находясь возле торгового объекта, познакомился с потерпевшим и предложил ему употребить спиртные напитки. После совместного отдыха в столичном увеселительном заведении мужчины вышли на улицу, где минчанин отвел нового знакомого в сторону, повалил на землю, нанес несколько ударов и забрал мобильный телефон и деньги. Похищенный телефон продал за незначительную сумму, а денежные средства потратил на личные нужды.

Ранее мужчина неоднократно судим, в том числе за совершение разбоя.

Собранные материалы проверки переданы в Центральный (Минска) РОСК, где в отношении минчанина возбуждено уголовное дело.-0-