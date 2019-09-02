2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин после ссоры с другом повредил несколько автомобилей, сообщили БЕЛТА в Центральном РУВД Минска.

22-летний житель столицы случайно узнал, что его товарищ изменяет своей супруге, и рассказал ей об этом. Позже, чтобы загладить свою вину за вмешательство в личную жизнь, минчанин предпринял попытку извиниться, но примирения не произошло.

Выйдя из квартиры друга, молодой человек решил "выпустить пар". Он направился к автостоянке и стал наносить удары по автомобилям, затем переключился на мотоцикл, после чего скрылся.

Фото Центрального РУВД Минска

Обнаружив свои авто поврежденными, владельцы обратились к правоохранителям. После оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Центрального РУВД Минска установили личность злоумышленника. Тот не стал отрицать содеянное. Теперь ему предстоит возместить ущерб в размере около Br1 тыс.

Материалы проверки переданы в Центральный (города Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям фигуранта.-0-