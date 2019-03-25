Минчанин предлагал за деньги "решать вопросы" с ГАИ и судом

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин предлагал за деньги помочь со сдачей экзаменов в ГАИ и "решить вопрос" с рассмотрением дела в Верховном суде, мужчину задержали правоохранители. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Фрунзенского РУВД Минска задержали 47-летнего неработающего минчанина. Он представлялся гражданам как человек, имеющий возможность за определенную плату "решить любой вопрос".

"Мужчина брал деньги за якобы решение вопроса в ГАИ, связанного со сдачей экзамена на права. Также обещал помочь с предоставлением жилья в одном из общежитий Минска, повлиять на рассмотрение дела в Верховном суде", - рассказали в милиции. При этом доказательства указывают, что он не имел возможности повлиять на вышеуказанные факты. Путем обмана или злоупотребления доверием минчанин завладевал деньгами - суммы варьировались от 600 евро до $5 тыс.

Сейчас фигурант находится под стражей. Материалы проверки переданы в Ленинский (г.Минска) районный отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки.

Милиция просит граждан, которые пострадали от противоправных действий фигуранта, обращаться во Фрунзенское РУВД Минска по адресу: г.Минск, ул.Кальварийская, 41 или по телефонам 239-68-15, 239-68-40, 207-67-67.-0-