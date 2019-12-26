Минчанин предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов на Br54 тыс.

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области изучила и направила в суд Жодино уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Минска, которому инкриминировано уклонение от уплаты налогов. Об этом БЕЛТА сообщил старший прокурор отдела прокуратуры Минской области Дмитрий Лугин.

Мужчина, являясь директором и учредителем одного из субъектов хозяйствования в сфере приобретения, производства и последующей реализации металла, с декабря 2017 года по март 2019-го уклонялся от уплаты налогов путем умышленного занижения налоговой базы, в том числе посредством внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений. Частное производственное унитарное предприятие "К", возглавляемое им, зарегистрировано в Жодино.

В бухгалтерские документы ЧПУП "К" обвиняемый помещал заведомо подложные первичные учетные документы, на основании которых отражал фиктивные сведения о якобы имевших место: поставках товарно-материальных ценностей (лома алюминия) от частных предприятий, зарегистрированных в Смоленске Российской Федерации, оказанных транспортных услугах вышеуказанным предприятиям, хозяйственных операциях между возглавляемым им предприятием и данными субъектами хозяйствования.

В результате преступных действий обвиняемого бюджету Беларуси причинен ущерб в размере более Br54 тыс. Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 1 ст. 243 Уголовного кодекса как уклонение от уплаты сумм налогов путем умышленного занижения налоговой базы, в том числе посредством внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений, что повлекло причинение ущерба в крупном размере. Во время предварительного расследования обвиняемый свою вину признал полностью, давал правдивые и последовательные показания, чем способствовал расследованию преступления.

При проверке материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств виновности обвиняемого, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласился с уголовно-правовой квалификацией его действий. Поскольку ущерб обвиняемый не возместил, прокурор предъявил иск о взыскании с него в пользу государства сумму причиненного имущественного ущерба в размере Br54 тыс.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Минской области. Примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.-0-