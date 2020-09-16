Минчанин представлялся сотрудником датской компании и выманил у граждан Br237 тыс.

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилева поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 40-летнего столичного жителя, которому предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере по ч.1 ст.14 и ч.4 ст.209 УК. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Установлено, что мужчина, освободившись из мест лишения свободы, с августа 2017 года по декабрь 2019-го в Минске и Могилеве пытался мошенническим путем завладеть деньгами граждан на сумму свыше Br283 тыс., из которой фактически получил Br237 тыс.

Как правило, обвиняемый представлялся сотрудником датской компании и под предлогом привлечения инвестиций и реализации проектов в Беларуси выманивал у потерпевших деньги. Другим людям он предлагал организовать учебу и проживание в Дании, но за это требовал оплату.

Примечательно, что мошенник ранее жил в Дании. Это позволяло ему убедительно создавать видимость успешного иностранного предпринимателя и не вызывать подозрения у потерпевших.

При судебном разбирательстве обвиняемый признал вину частично.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Октябрьского района Могилева признал жителя столицы виновным. В качестве наказания назначил 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима и штраф 100 БВ.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-