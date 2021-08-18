Минчанин приговорен к 3 годам лишения свободы со штрафом за мошенничество под видом благотворительности

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Первомайского района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя, которому инкриминированы мошенничество в особо крупном размере и причинение ущерба в значительном размере без признаков хищения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.





В суде установили, что ранее судимый за мошенничество мужчина под предлогом содействия в поиске без вести пропавших лиц, а также помощи больным COVID-19 получал спонсорскую помощь. Он действовал от имени нескольких учреждений: "Поисково-спасательный отряд "Над Цной", "Центр социальной помощи БЕЛСПАС", "Центр медицинской помощи Дзержинский", "Центр Экстренной помощи катастроф и ДТП Боровлянский". Потерпевшим и свидетелям обвиняемый сообщал недостоверные сведения о характере своей деятельности, в том числе о том, что является медицинским работником. Фигурант также закупал товары, приобретал услуги и арендовал транспорт с отсрочкой платежа без их дальнейшей оплаты. Ущерб от его противоправных действий превысил Br33,5 тыс.





К слову, летом 2020 года обвиняемый, называя себя медработником, передал СМИ недостоверные сведения о десятках погибших от действий сотрудников правоохранительных органов в ходе пресечения несанкционированных массовых мероприятий.





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С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Первомайского района Минска вынес обвинительный приговор: 3 года лишения свободы со штрафом в размере 80 БВ (Br2320). Поскольку обвиняемый страдает органическим расстройством личности, в соответствии со ст.106 УК к нему применены принудительные меры безопасности и лечения как к лицу с уменьшенной вменяемостью.-0-