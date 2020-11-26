Минчанин приговорен к 5 годам колонии за поджог хозпостройки рядом с домом сотрудника милиции

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Минска вынес приговор минчанину, который угрожал сжечь сотрудника милиции вместе с семьей и совершил поджог, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского городского суда.

По материалам дела, обвиняемый поддался на призывы к совершению насилия в отношении сотрудников милиции и их семей, размещенные в Telegram-каналах после завершения в стране избирательной кампании. Применить насилие он решил в отношении своего соседа - сотрудника ОВД и членов его семьи.

Как сообщили в пресс-службе суда, обвиняемый 14 августа позвонил подполковнику милиции и начал угрожать насилием и повреждением имущества. При этом, как отмечается, он руководствовался мотивом вражды в отношении работников правоохранительных органов. Поздним вечером он проник во двор и поджег хозяйственную постройку, расположенную рядом с жилым домом милиционера. Через некоторое время возгорание случайно обнаружил сын потерпевшего. Это позволило своевременно вызвать сотрудников МЧС и избежать жертв. Очаг возгорания был локализован.

Суд признал минчанина виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-