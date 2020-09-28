28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин присвоил деньги, которые взял на организацию преступления, сообщили БЕЛТА в МВД.

В начале августа сотрудники ГУБОПиК МВД получили оперативную информацию о 49-летнем минчанине по имени Дмитрий, который мог быть причастен к мошенничеству в особо крупном размере. В частности, мужчина предложил 43-летнему Вадиму наказать их общего 43-летнего знакомого. Тот в 2018 году взял у Вадима $45 тыс. за услуги, которые в итоге не выполнил. "Вадиму предлагалось воспользоваться услугами "бригады" из России, которая может встретить должника в соседней стране, когда тот туда поедет, и жестоко его избить", - уточнили в МВД.

Свои услуги Дмитрий оценил в $9 тыс.: $8 тыс. якобы собирался передать исполнителям, а тысячу потратить на расходы.

"На прошлой неделе Дмитрия задержали сразу же после получения денег от заказчика. Выяснилось, что "организатор" не собирался выполнять условия договора, а лишь хотел завладеть наличкой", - добавили в МВД.

Задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности, начиная с 1989 года. Мужчина угонял авто, воровал из квартир, совершил несколько грабежей и вооруженный разбой в милицейской форме.

УСК по Минску в отношении подозреваемого возбудило уголовное дело за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Мужчина арестован.

"Проверяется причастность фигуранта к другим преступлениям. Действиям остальных участников этой истории будет дана юридическая оценка", - заключили в МВД.-0-