Минчанин с середины октября разбрасывал "ежи" возле административного здания

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники ГУБОПиК задержали 55-летнего начальника отдела крупной столичной компании за повреждение транспорта силовых структур. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"С середины октября в Минске мужчина разбрасывал самодельные металлические "ежи" (20-40 штук за раз) на въезде к административному зданию. Делал это во время прогулки с собакой. С его слов, предметы преступления делал сам, а также срезал кусачками с колючей проволоки, расположенной по периметру забора одного из заводов", - рассказали в МВД.

В течение недели задержанному удалось испортить колеса в нескольких автомобилях. В его отношении возбуждено уголовное дело за хулиганство.

Ранее фигурант привлекался к административной ответственности за расклейку информационной продукции протестного толка.-0-