Минчанин собирался сделать более 200 закладок с психотропом

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 закладок намеревался изготовить 23-летний минчанин, молодого человека задержали правоохранители. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудникам столичного наркоконтроля поступили оперативные данные о том, что 23-летний минчанин может быть причастен к незаконному сбыту наркотиков. "Информация подтвердилась: дома на кухне у парня обнаружили более 114 г особо опасного психотропа альфа-PVP. Задержанный признался, что работает на интернет-магазин по продаже наркотиков", - проинформировали в ГУВД.

Как выяснилось, в один из дней к минчанину обратился куратор от интернет-магазина и попросил забрать крупную партию психотропа. "Присланные координаты привели молодого человека в лес под Минском, однако расфасовать психотроп на более мелкие дозы ему помешали оперативники", - рассказали в милиции. Парень собирался сделать более 200 закладок.

Ранее злоумышленник к уголовной ответственности не привлекался. Материалы проверки переданы в Московский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки действиям фигуранта.-0-