16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин украл бензопилу с витрины магазина и попал на камеры видеонаблюдения, сообщила БЕЛТА официальный представитель Московского РУВД столицы Ольга Михаленя.
С заявлением в Московское РУВД Минска обратился владелец магазина строительной техники. В конце рабочего дня продавец обнаружил, что на одном из стеллажей, расположенных около входа в торговую точку, отсутствует бензопила стоимостью более Br1 тыс. "Во время оперативно-разыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена. Вскоре он был задержан сотрудниками уголовного розыска Московского РУВД", - отметила Ольга Михаленя.
Оперативникам мужчина рассказал, что в момент совершения кражи был очень пьян. На следующий день он продал бензопилу на рынке Ждановичи за Br200. На вырученные деньги купил спиртное.
Мужчина работает дорожным рабочим и ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Московский (Минска) районный отдел СК проводит предварительное расследование по ч.1 ст. 205 УК (кража). Максимальное наказание, которое грозит фигуранту, - лишение свободы на срок до трех лет.-0-
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