6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин украл и проиграл сбережения возлюбленной в сумме Br20 тыс., столичным Первомайским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Ранее судимый 37-летний уроженец Минска с декабря 2017-го по октябрь 2018 года жил с 59-летней женщиной в квартире на ул. Филимонова. "За время совместного проживания он под различными предлогами - на личные нужды, оплату штрафов, выплату алиментов, азартные игры, оплату услуг сотовой связи - неоднократно брал в долг деньги у сожительницы. При этом заранее не намеревался их отдавать. За это время мужчина завладел суммой более 5 тыс., - рассказали в Следственном комитете. - В октябре женщина уехала погостить к дочке за границу и оставила ключи от своей квартиры возлюбленному, чтобы он жил там и ухаживал за цветами. Мужчина в ее отсутствие похитил из квартиры все сбережения на общую сумму более Br15 тыс. Полученные незаконным путем деньги тратил в игорных заведениях".

Следователи провели допросы, очную ставку между потерпевшей и обвиняемым, обыск. Наложен арест на имущество. Приобщены к уголовному делу результаты экспертиз, проведенных сотрудниками ГКСЭ.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 205 УК (кража, совершенная повторно, в крупном размере), ч. 2 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное повторно). Он находится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-