Минчанин выманивал у людей крупные суммы под предлогом решения их вопросов

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси проводится проверка в отношении жителя столицы, который подозревается в мошеннических действиях. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Минчанин входил в доверие к жертвам и под предлогом решения различных вопросов в госорганах выманивал деньги. "Для большей убедительности он уверял в наличии широкого круга знакомых должностных лиц, в том числе в силовых структурах. Нередко и сам мог представляться сотрудником правоохранительных органов, - рассказали в МВД. - Деньги, как правило, передавались в несколько этапов. В некоторых случаях сумма доходила до $8 тыс.".

Пострадавших от действий мужчины правоохранители просят обращаться в ГУБОПиК МВД Беларуси. Телефоны дежурной части управления: городской 218 78 45, velcom 149 99 71, МТС 767 67 28.

Как отметили в ведомстве, согласно примечанию к ст.431 УК (дача взятки), лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении него имело место вымогательство взятки либо если человек после дачи взятки добровольно заявил о содеянном.-0-