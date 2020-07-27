Минчанин за несколько недель похитил более 40 туй

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержали 46-летнего мужчину, который несколько недель промышлял воровством туй. После похищения он продавал саженцы на рынке и покупал выпивку, сообщили БЕЛТА во Фрунзенском РУВД Минска.

В милицию обратились минчане и представитель юридического лица. Они сообщили о пропаже 42 туй с дворовых территорий.

Правоохранители установили личность похитителя. Им оказался 46-летний житель столицы. "Вечером или утром, когда на улицах города было практически безлюдно, он вырывал высаженные небольшие туи во дворах. После продавал их на одном из рынков столицы по Br5 за штуку. Вырученные деньги тратил на собственные нужды, в основном на спиртные напитки", - проинформировали в милиции.

Причиненный ущерб составил более Br900. Cотрудники милиции ищут других потерпевших.

Ранее минчанин уже привлекался к уголовной ответственности.

Фрунзенский РОСК действиям задержанного дал правовую оценку.-0-