Минчанин за угрозу пистолетом прохожим приговорен к 2 годам ограничения свободы

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Фрунзенского района Минска вынес приговор в отношении столичного жителя по уголовному делу о хулиганстве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Обвиняемый признан виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся угрозой применения насилия. Ему назначили наказание в виде 2 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Заключение под стражу изменено на подписку о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемый освобожден из-под стражи в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Инцидент произошел днем 25 октября на столичной улице Кунцевщина после того, как прохожий вмешался в конфликт между парой и пытался защитить женщину. В ответ скандалист достал пистолет, направил его на семью прохожего, после чего попытался скрыться. На место была вызвана милиция. Прибывшие сотрудники отдела Департамента охраны МВД по приметам задержали агрессора. При попытке скрыться 39-летний минчанин выбросил пневматический пистолет в кусты. В его куртке правоохранители также нашли нож (со слов, коллекционирует холодное оружие).

Ранее в МВД сообщали, что мужчина уже был судим за угон, кражу и грабеж. В момент хулиганства он был пьян (более 2 промилле).-0-