18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин задержан за растление несовершеннолетних, сообщили БЕЛТА в МВД.
В начале ноября в столичную милицию обратился мужчина. Причина - сомнительная переписка сына-подростка со взрослым незнакомцем, который звал ребенка в сауну.
Оперативники по противодействию торговле людьми установили личность виртуального собеседника. Выяснилось, что 53-летний минчанин имеет сексуальный интерес к несовершеннолетним парням. На данный момент известно о трех потенциальных жертвах, с которыми мужчина общался в соцсети с целью последующего интимного контакта.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за покушение на половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Сейчас устанавливаются другие потенциальные жертвы фигуранта. -0-