Минчанина будут судить за призывы к действиям во вред нацбезопасности

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура города Минска направила в суд уголовное дело в отношении ранее судимого 31-летнего местного жителя, который призывал к действиям во вред нацбезопасности, разжигал социальную вражду, организовывал массовые беспорядки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

По материалам дела обвиняемый создал и администрировал интернет-сайт, Telegram-канал и страницы в социальных сетях. На них он размещал материалы, направленные на разжигание социальной вражды и розни по признаку профессиональной принадлежности, формирование отрицательного образа представителей власти с призывами применить к ним насилие, а также склонение к запланированным противоправным действиям. На этих информресурсах фигурант распространял материалы, в которых призывал к захвату власти, забастовкам и другим действиям для дестабилизации обстановки в стране, нагнетания противостояния в обществе. Он преследовал цель причинить вред национальной безопасности Беларуси.

Кроме того, обвиняемый с 2016 года размещал на своих страницах в соцсетях материалы для обострения напряженности в обществе. В них были призывы к погромам, поджогам, насилию над личностью. В своих текстах обвиняемый извещал о месте и времени сбора участников протестных акций в Минске с 9 по 12 августа 2020 года, руководил и координировал их деятельность, размещал данные о тактике проведения массовых беспорядков. Более того, фигурант с 14 июля 2020 года на территории Минска организовал групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок, сопряженные с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшие сбои в работе транспорта, предприятий, учреждений и организаций.

После изучения материалов дела в прокуратуре города Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, объективном исследовании обстоятельств преступлений.

Избранную в отношении обвиняемого меру пресечения прокурор, направляя дело в суд, оставил прежней - заключение под стражу.-0-