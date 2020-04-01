Минчанина обвиняют в мошенничестве на Br30 тыс. с чужими картами рассрочки

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фрунзенский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело в отношении 23-летнего жителя столицы, обвиняемого в мошенничестве. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

Парень, как считает следствие, с октября 2019 по февраль 2020 года "путем обмана завладел деньгами минчан на общую сумму не менее Br30 тыс". Потерпевшими на данный момент признаны 44 человека.

Молодой человек разместил в интернете объявление о работе. Обратившимся к нему людям говорил, что суть проста: необходимо за вознаграждение оформить на себя карту рассрочки на максимально возможную сумму или взять в рассрочку определенную технику, после чего передать взятое ему. При этом пояснял, что платить по долгам будет сам.

Фото УСК по Минску

"В зависимости от суммы лимита на карте или стоимости техники вознаграждение варьировалось от Br100 до Br500. В качестве техники он просил взять в рассрочку мобильный телефон или смарт-часы, - рассказала Екатерина Гарлинская. - К примеру, в одном из эпизодов потерпевший оформил на себя карту рассрочки с лимитом в Br2 тыс. Минчанин по этой карте приобрел в рассрочку два дорогостоящий телефона, после чего продал их за наличные. Потерпевшему он заплатил Br500". За вознаграждение парень предлагал приводить и знакомых.

Когда приходило время оплаты, его "работники" получали уведомление о задолженностях. Они связывались с молодым человеком - тот обещал в ближайшее время внести необходимые суммы, а после просто переставал выходить на связь.

Минчанину предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Он находится под стражей.

У следователей имеются основания полагать, что фактов противоправной деятельности молодого человека может быть больше. В связи с этим пострадавших от подобных действий просят сообщить об этом по телефонам 8(017) 389-55-55, 8 (017) 256-17-30 и 8(044) 500-31-11.-0-