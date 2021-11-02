Минчанина приговорили к 20 годам колонии за убийство женщины в Барановичах

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2 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском областном суде вынесли приговор по уголовному делу об убийстве с особой жестокостью, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда. Обвиняемым по уголовному делу проходил ранее не судимый 50-летний житель Минска. Преступление было совершено в Барановичах 13-14 апреля 2021 года. Мужчина был в гостях у 46-летней горожанки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшей ссоры он нанес женщине многочисленные удары в голову, туловище и по другим частям тела (более 60 ударов). Смерть потерпевшей наступила от механической асфиксии. Позже части расчлененного женского тела были обнаружены в мусорных контейнерах. Суд признал минчанина виновным по п.6 ч.2 ст.139 (умышленное противоправное лишение жизни другого человека (убийство), с особой жестокостью) УК. Ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. В пользу брата убитой с обвиняемого взыскано Br749,9 в счет возмещения имущественного вреда и Br30 тыс. материального возмещения морального вреда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!