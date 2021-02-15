Минчанину за умышленный наезд на правоохранителей грозит до 25 лет лишения свободы

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 25 лет лишения свободы грозит минчанину за умышленный наезд на правоохранителей, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного следственного управления Следственного комитета Евгений Архиреев.

"Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего минчанина. 11 августа прошлого года, поддавшись распространяемым в интернете призывам, он принял активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях на территории города Минска, переросших в массовые беспорядки. С целью избежания ответственности, он предварительно снял регистрационные знаки с автомобиля. На ул. Притыцкого, управляя источником повышенной опасности - автомобилем BMW, он совершил умышленный наезд на обращенных к нему спиной пятерых сотрудников органов внутренних дел - военнослужащих внутренних войск МВД, находившихся в форменном обмундировании и принимавших участие в охране общественного порядка", - рассказал Евгений Архиреев.

Мужчина скрылся с места происшествия, бросил автомобиль в водоеме недалеко от места совершения преступления. С целью создания алиби, позвонил по спецлинии 102 ГУВД Мингорисполкома и заявил об угоне автомобиля. Будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, сообщил недостоверную информацию об обстоятельствах перемещения автомобиля и попросил организовать его поиск.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ст. 293 ч.2, ч.1 ст. 14 и 362, ч.1 ст.400 УК, как участие в массовых беспорядках, покушение на убийство сотрудников органов внутренних дел и заведомо ложный донос. В отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

"Ранее Следственным комитетом окончено расследование по уголовному делу в отношении 45-летнего минчанина, которой 12 августа на пр. Победителей в Минске, управляя автомобилем Skoda, совершил наезд на сотрудника ГАИ. В розыск объявлен 41-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat , совершивший 11 августа на ул. Притыцкого наезд на военнослужащих внутренних войск. С места происшествия обвиняемый скрылся, автомобиль без регистрационных знаков оставил на территории Минского района. В отношении указанных лиц также применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметил Евгений Архиреев.

Санкция ст. 362 Уголовного кодекса за покушение на жизнь сотрудников органов внутренних дел предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 25 лет.-0-