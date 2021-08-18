Минчанка без водительских прав попала в ДТП на угнанном автомобиле

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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Минска, которая угнала автомобиль, а затем попала на нем в аварию, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома."7 августа около 14.35 25-летняя девушка ехала по двору дома №18 по ул.50 лет Победы на автомобиле "Рено" и врезалась в припаркованный автомобиль "Киа". К счастью, в ДТП никто не пострадал, лишь машины получили механические повреждения", - рассказали подробности в Госавтоинспекции.Прибывшие на место происшествия сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД столицы заподозрили, что виновница инцидента пьяна. Ее доставили на освидетельствование, однако пройти экспертизу она отказалась.Кроме того, было установлено, что минчанка не имела водительского удостоверения и никогда его не получала. В отношении девушки инспекторы составили несколько административных материалов.Позже, когда владелец автомобиля обратился в правоохранительные органы с заявлением об угоне, стало понятно, что есть основания и для уголовного дела.-0-