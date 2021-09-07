Минчанка больше года незаконно получала зарплату

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка больше года получала зарплату, но свои служебные обязанности не исполняла, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"В 2015 году заведующая яслями-садом устроила свою дочь в учреждение уборщицей. Девушка, которой на тот момент был 21 год, сначала ходила на работу, а с сентября 2017-го перестала исполнять обязанности, при этом числилась трудоустроенной", - рассказали в ГУВД.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Фрунзенского РУВД установили, что проживающая с матерью минчанка продолжала получать и тратить заработную плату. В октябре 2018 года руководитель яслей уволила родственницу, однако противоправный факт был обнаружен.

Сумма похищенного у учреждения образования составила более Br2 тыс. По факту хищения путем злоупотребления служебными полномочиями возбуждено уголовное дело. Обе женщины раскаялись в содеянном и признали вину.-0-