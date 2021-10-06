6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка похитила из квартиры свекрови деньги и золотые украшения, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

С заявлением о помощи в поиске пропавших из квартиры $10 тыс., 750 евро, а также четырех золотых цепочек в милицию обратилась 59-летняя хозяйка жилья.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сыщики установили, что золотые украшения из квартиры похитила 30-летняя невестка женщины. Правоохранителям минчанка пояснила, что нуждалась в деньгах, поскольку нигде не работает, а денежные средства тратила на покупку спиртного, вещей и продуктов питания. К моменту задержания она уже успела потратить половину украденной суммы. Оставшаяся часть денег и золотые изделия были возвращены владелице", - рассказали в ведомстве.

Следователями дана правовая оценка действиям женщины - возбуждено уголовное дело за кражу.-0-