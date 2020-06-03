Минчанка украла собаку, но родители не разрешили держать ее дома

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники нашли и возвратили владелице похищенного мопса, сообщили БЕЛТА во Фрунзенском РУВД Минска.

Минчанка обратилась в милицию с заявлением о пропаже собаки. Женщина рассказала, что прогуливалась со своим питомцем, зашла в магазин и оставила собаку на улице. Когда вышла - мопс пропал.

Оперативники просмотрели записи с камер и установили личность похитителя. Украла собаку 17-летняя студентка одного из колледжей столицы.

"Сотрудниками милиции было установлено, что из указанного магазина выходила компания молодых людей. 17-летней девушке приглянулась оставленная у входа собака породы мопс. Она отвязала питомца, взяла на руки и унесла домой", - рассказали в РУВД.

Девушка пояснила, что похищенную собаку она отдала своей подруге - родители запретили держать ее дома. Сотрудники милиции изъяли мопса и возвратили законному владельцу. Стоимость собаки - более Br600.

Материалы проверки по данному факту переданы во Фрунзенский (г. Минска) РОСК. Действиям девушки дана правовая оценка.-0-