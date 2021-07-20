Минчанка за снятие порчи заплатила мошенникам более $63 тыс. и 8 тыс. евро

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральным (Минска) районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело по факту завладения денежными средствами путем обмана в особо крупном размере (ч.4 ст.209 УК). Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"В августе прошлого года 63-летняя женщина увидела по телевизору передачу, связанную с гаданиями и различными магическими ритуалами. Для решения своих личных проблем зрителям предлагалось позвонить по определенному номеру телефона, что потерпевшая и сделала. Женщину убедили в том, что "маг Ева" обладает специальными знаниями в области магического искусства и в силах ей помочь, однако первоначально необходима общая платная диагностика стоимостью $249", - рассказали в УСК.

Минчанка перевела указанную сумму посредством системы международных денежных переводов и на связь сразу вышла та самая "маг Ева". Проведя консультацию, она сообщила, что на пенсионерке лежит "родовое проклятие" и для того, чтобы его снять, необходимо провести несколько обрядов.

Далее, под предлогом магических ритуалов, неизвестные в период с августа 2020 года по июнь 2021-го завладели денежными средствами потерпевшей в сумме более $63 тыс. и 8 тыс. евро. За данный период потерпевшая 19 раз осуществляла перевод денежных средств.

Потерпевшую убеждали, что вложенные денежные средства являются инвестициями в ее здоровье и в скором времени ей их вернут. Когда женщина решила получить обратно свои денежные средства, ее попросили заплатить подоходный налог. Под указанным предлогом потерпевшая перечислила еще более $5 тыс. Не получив обратно своих средств, минчанка обратилась в милицию.

В рамках выяснения обстоятельств произошедшего установлено, что потерпевшая перечисляла денежные средства в банковские учреждения, расположенные на территории Украины.

Следователями готовятся международные запросы об оказании правовой помощи. Сотрудниками милиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности подозреваемых. Следственные и процессуальные действия по уголовному делу продолжаются.-0-