Минчанку будут судить за нарушение равноправия граждан

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Заводского района Минска направила в суд уголовное дело по обвинению минчанки в нарушении равноправия граждан, сообщили БЕЛТА в Генпрокуратуре.

Согласно материалам дела, в принадлежащей минчанке на праве собственности квартире проживала и была зарегистрирована помощник прокурора одного из столичных районов. Обеими сторонами 21 июля 2020 года на два года был заключен договор найма жилого помещения частного жилищного фонда. Предусмотренные документом обязательства потерпевшая исполняла своевременно и в полном объеме.

"Обвиняемая поддалась информационному воздействию Telegram-каналов и иных интернет-ресурсов, в которых размещались призывы к ущемлению прав прокурорских работников, осуществляющих уголовное преследование и поддерживающих от имени государства обвинение в суде по уголовным делам об участии граждан в протестных акциях. Желая прямо нарушить права, свободы и законные интересы потерпевшей исключительно в связи с занимаемой ею должностью, минчанка, достоверно зная об отсутствии у помощника прокурора иного жилья в Минске, потребовала от нее в одностороннем порядке освободить занимаемое на законных основаниях жилое помещение", - рассказали в ведомстве.

После изучения материалов дела в прокуратуре Заводского района Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией содеянного по ст.190 УК. Уголовное дело находилось в производстве Заводского (Минска) районного отдела Следственного комитета.

Примененную ранее к минчанке меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.-0-