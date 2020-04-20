Мининформ вынес требование владельцу nn.by за недостоверную информацию

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За распространение недостоверной информации в соответствии с подп.1.3 п.1 ст.38 закона о СМИ Министерство информации вынесло требование владельцу интернет-ресурса nn.by - частному издательскому унитарному предприятию "Сородичи" - об устранении нарушения. Об этом БЕЛТА сообщили в Мининформе.

Министерство обращается ко всем средствам массовой информации и интернет-ресурсам Беларуси вне зависимости от их формы собственности, тематической направленности или политических взглядов: не допускать публикации непроверенной и тем более недостоверной информации. "Фактчекинг - обязательный элемент работы каждого профессионального журналиста, каждой редакции без исключения. Учитывая, насколько острой и актуальной для общества сегодня является проблема распространения вируса COVID-19, создание и распространение фейков на эту тему способствует формированию у людей панических настроений, вводит в заблуждение относительно действий государства по борьбе с коронавирусной инфекцией. Будьте профессиональны и ответственны", - отметили в ведомстве.-0-