Минивэн с шестилетней пассажиркой съехал в кювет в Буда-Кошелевском районе

30 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Помощь в буксировке понадобилась водителю минивэна, съехавшего в кювет в Буда-Кошелевском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел вечером 29 ноября на автодороге Р38 вблизи деревни Медведково: Chrysler Voyager съехал в кювет.

Как рассказали в региональном управлении, в тот момент в иномарке находилась шестилетняя дочь хозяина авто. Сотрудники Буда-Кошелевского районного подразделения МЧС выехали на место происшествия.

При помощи буксировочного троса работники МЧС вытащили минивэн из кювета. Пострадавших нет.-0-