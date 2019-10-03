Минивэн сбил насмерть пешехода в Борисове

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове под колесами авто погиб 57-летний пешеход, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.
Смертельная авария произошла сегодня около 10.00. "24-летний водитель за рулем Ford Tourneo, двигаясь по улице Чапаева, сбил переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу 57-летнего местного жителя. В результате ДТП мужчина от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия", - рассказал Сергей Чеботарев. По факту ДТП проводится проверка.
ГАИ напоминает, что при пересечении дороги по нерегулируемому пешеходному переходу необходимо остановиться и убедиться в отсутствии приближающихся машин. Водителям при подъезде к переходу нужно заблаговременно снижать скорость, а в случае появления людей - остановиться и уступить.-0-