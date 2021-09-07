Минобороны проводит проверку по факту гибели военнослужащего срочной службы

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерством обороны начата проверка по факту гибели военнослужащего срочной службы в 72-м объединенном учебном центре, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"По предварительной информации, в ходе занятий по огневой подготовке в результате неосторожного обращения с оружием военнослужащий нанес себе огнестрельное ранение. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Министерство обороны выражает соболезнования семье погибшего и окажет родным и близким необходимую помощь.-0-