Минобороны проводит проверку по факту смерти рядового на полигоне

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начата проверка по факту смерти рядового Гриба Е.А., которая произошла на общевойсковом учебном полигоне, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

В настоящее время комиссией Минобороны совместно со Следственным комитетом выясняются обстоятельства. Военнослужащий проходил службу на должности курсанта школы подготовки мотострелковых и десантных подразделений 72-го Объединенного учебного центра. По службе характеризовался положительно.

Военное ведомство выражает соболезнования родным и близким рядового Гриба. Министерство обороны окажет необходимую помощь семье военнослужащего.-0-