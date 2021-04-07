Минометную мину нашли в песчаном карьере в Столинском районе

7 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе в песчаном карьере нашли минометную мину времен Великой Отечественной войны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

В дежурную часть Столинского РОВД поступила информация, что во время работ в карьере вблизи поселка Лесной найден металлический предмет, похожий на военный снаряд. На место выехали сотрудники милиции и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. Для безопасности территорию оперативно перекрыли.

Выяснилось, что в карьере выкопали 81-мм минометную мину. Военнослужащие обследовали территорию, других взрывных устройств они не обнаружили. Найденный боеприпас уничтожен.

В УВД напомнили, что о найденных снарядах нужно сообщать в милицию. К боеприпасам не стоит прикасаться, самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв.-0-