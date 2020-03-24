Минометный снаряд времен войны нашли в Волковыске

24 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Минометный снаряд времен войны нашли во время земляных работ в Волковыске. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
Опасную находку обнаружили на улице Победы. Рабочие, обратившие внимание на ржавый снаряд, незамедлительно обратились в милицию.
"На место прибыли сотрудники Волковысского РОВД, а также саперно-пиротехническая группа войсковой части 5522. Снаряд был идентифицирован как 82-миллиметровая минометная мина, предположительно, времен Великой Отечественной войны", - рассказали в милиции.
Военнослужащие вывезли боеприпас на полигон и уничтожили.
В УВД напомнили, что при обнаружении опасной находки не стоит предпринимать что-либо самостоятельно, необходимо тут же сообщить об этом правоохранителям.-0-