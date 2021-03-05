Минская фирма уклонилась от уплаты свыше Br1,8 млн налогов, возбуждено уголовное дело

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более Br1,8 млн налогов недоплатило в бюджет минское коммерческое предприятие, используя подконтрольные иностранные субъекты хозяйствования. Факты уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере выявили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и городу Минску, сообщили БЕЛТА в КГК.

"Должностные лица столичного унитарного предприятия для занижения размера полученной выручки организовали регистрацию на территории России двух обществ с ограниченной ответственностью. С использованием реквизитов, печатей и расчетных счетов подконтрольных компаний руководители минской фирмы закупали в России сырье для производства цемента и продавали его белорусским субъектам хозяйствования", - разъяснили подробности серой схемы в КГК.

Выручка от реализации, полученная в 2018-2019 годах, аккумулировалась на счетах российских коммерческих структур и не отражалась в учете минского унитарного предприятия. Это повлекло занижение налоговой базы и, как следствие, неуплату налогов. За два года в бюджет не поступило более Br1,8 млн.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении директора предприятия и двух его заместителей возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса.

Изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника и другие носители информации, печати и средства управления расчетными счетами иностранных организаций, содержащие сведения о преступной деятельности.

Для возмещения ущерба, причиненного государству в виде неуплаченных налогов, на имущество подозреваемых наложен арест. Ведется предварительное расследование.-0-