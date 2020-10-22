Минская ГАИ ищет очевидцев ДТП на ул.Городской Вал

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске просят откликнуться очевидцев ДТП, произошедшего сегодня около 13.40. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Водитель иномарки черного цвета вблизи дома №8 по улице Городской Вал правым боковым зеркалом заднего вида наехал на двигающуюся попутно по краю тротуара 55-летнюю женщину. Автомобиль с места происшествия скрылся.

Очевидцев либо тех, кто располагает какими-либо сведениями, просят обратиться в ОГАИ Центрального РУВД по адресу: Минск, ул. Орловская, 58/1 или позвонить по телефонам 8 (017)288-02-02, 8 (029) 574-34-53.-0-